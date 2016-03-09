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مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب جرار زراعى بأسيوط

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مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب جرار زراعى بأسيوط مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب جرار زراعى بأسيوط
لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب جرار زراعى بدون لوحات يجر مقطورة تنك مياه بطريق أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث انقلاب جرار زراعى بدون لوحات يسحب مقطورة بها تنك مياه، وذلك على طريق أسيوط الجديدة أمام مسجد حسن علام بالمدينة ووقوع وفيات وإصابات.

على الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مصرع جمال محمود محمد بخيت (38 سنة)، وسلامة الجميل صباح (45 سنة)، كما أسفر الحادث عن إصابة المواطن رجب محمد عرابى (45 سنة) جميعهم مقيمون بقرية درنكة دائرة مركز أسيوط، تم نقل الجثتين لمستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.

وجار تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.


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