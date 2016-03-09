الطب البيطرى بدمياط يكثف حملاته لضبط الأسواق ومحال اللحوم والجزارة

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، تعليماته لمديرية الطب البيطرى بدمياط بتكثيف حملات الرقابة على محلات الجزارة واللحوم والأسماك، حيث قامت المديرية بعمل عدة حملات تفتيش على الأسواق أسفرت عن ضبط 27.5 كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى 14.5 كجم كبدة مجمدة مستوردة.

ومن جانب آخر أكدت مديرية الطب البيطرى فى بيان صادر عنها اليوم، أنه تم تكثيف حملات التحصينات ضد الأمراض الوبائية، وتم خلالها علاج 15.980 من الدواجن، كما تم تطعيم 9919 من الأبقار والجاموس والضأن والماعز بلقاح الحمى القلاعية و6539 من الأبقار والجاموس ضد حمى الوادى المتصدع، كما تم تحصين 17164 من الأبقار والضأن من جدى الضأن والجلد العقدى وعدد 9729 من الأبقار والجاموس ضد التسمم الدموى.

وفى إطار توجيهات المحافظ بأهمية عمل برامج التوعية والإرشاد، فقد قامت مديرية الطب البيطرى بإجراء (120) ندوة إرشادية لتوعية الأهالى بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية ومكافحة العدوى.

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