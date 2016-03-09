أخبار عاجلة

تضامنًا مع ضحايا طنطا والإسكندرية.. سوهاج تلغي احتفالات العيد القومي للمحافظة -
الأخبار - الصور الأولي من أمام الكنيسة المرقسية فى الأسكندرية عقب وقوع إنفجار خارج محيط الكنيسة -
أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى -
من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الطب البيطرى بدمياط يكثف حملاته لضبط الأسواق ومحال اللحوم والجزارة

Google+ Print
الطب البيطرى بدمياط يكثف حملاته لضبط الأسواق ومحال اللحوم والجزارة الطب البيطرى بدمياط يكثف حملاته لضبط الأسواق ومحال اللحوم والجزارة
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، تعليماته لمديرية الطب البيطرى بدمياط بتكثيف حملات الرقابة على محلات الجزارة واللحوم والأسماك، حيث قامت المديرية بعمل عدة حملات تفتيش على الأسواق أسفرت عن ضبط 27.5 كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى 14.5 كجم كبدة مجمدة مستوردة.

ومن جانب آخر أكدت مديرية الطب البيطرى فى بيان صادر عنها اليوم، أنه تم تكثيف حملات التحصينات ضد الأمراض الوبائية، وتم خلالها علاج 15.980 من الدواجن، كما تم تطعيم 9919 من الأبقار والجاموس والضأن والماعز بلقاح الحمى القلاعية و6539 من الأبقار والجاموس ضد حمى الوادى المتصدع، كما تم تحصين 17164 من الأبقار والضأن من جدى الضأن والجلد العقدى وعدد 9729 من الأبقار والجاموس ضد التسمم الدموى.

وفى إطار توجيهات المحافظ بأهمية عمل برامج التوعية والإرشاد، فقد قامت مديرية الطب البيطرى بإجراء (120) ندوة إرشادية لتوعية الأهالى بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية ومكافحة العدوى.

- ضبط 130 كيلو لحوم فاسدة داخل محل تجارى بالغردقة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365