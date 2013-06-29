"فيس بوك": سنحذف الإعلانات من صفحات المحتويات الجنسية والعنيفة

الإعلانات تمثل 85% من إيرادات الموقع.. وعدد مستخدميه بلغ 1.1 مليار مستخدم

كتب : رويترز السبت 29-06-2013 09:48

قالت شركة فيس بوك إنها لن تسمح بعد الآن بنشر إعلانات تظهر على صفحات ذات محتوى جنسي أو عنيف مع توجه الشركة لاستمالة شركات تسويق ترفض أن تقترن إعلاناتها بمثل هذا المحتوى.

تأتي هذه الخطوات بعد شهر من قيام عدد من الشركات بسحب إعلاناتها من موقع فيسبوك وسط أنباء عن وجود صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تشجع العنف ضد المرأة.

وقالت شركة فيس بوك في ذلك الوقت إنها في حاجة إلى تحسين نظام الإعلان وحذف المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع التي تحظر على المستخدمين وضع محتوى يتضمن خطاب الكراهية أو تهديدات أو مواد خليعة.

وتشكل الإعلانات حوالي 85 في المئة من إيرادات موقع فيسبوك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم والتي يصل عدد مستخدميها الى 1.1 مليار مستخدم. وقالت الشركة إنه لن يكون لهذه التغييرات تأثير على أعمالها.

وقالت إنها تحتاج أيضا إلى بذل مزيد من الجهد لمنع الحالات التي تعرض فيها الإعلانات إلى جانب مواد تتعارض مع معاييرها. وتبرز هذه الخطوة التوازن الدقيق لشركات التواصل الاجتماعي التي تعرض مجموعة من المواد البغيضة أحيانا التي يتبادلها المستخدمون لكنها تعتمد على الإعلان لدعم نشاطها.

وقالت الشركة إن عملية تمييز الصفحات التي تواجه اعتراضات وحذف الإعلانات ستتم يدويا في المرحلة الأولى لكن الشركة ستنشيء نظاما آليا لأداء المهمة في الأسابيع القادمة.