تخلصي من آلام إزالة الشعر بالشمع!

بالتأكيد تعلمين بأنّ أفضل طريقة لإزالة الشعر هي استخدام الشمع. فهي أكثر الطرق البارعة في إزالة الشعر من جميع مناطق الجسم بدايةً من الحاجبين وانتهاءً بأصابع القدمين.

ولكنك عند تجربتها ستعانين من الكثير من الألم، فهي عملية مؤلمة لاسيما في مناطق الجسم الرقيقة والحساسة، ولذلك فقد أحضرت لك "سيدتي نت" بعض النصائح التي قد تساعدك في التقليل ولو قليلًا من ألم إزالة الشعر بالشمع:

قد يعجبك : طبيب كوري يكشف حقيقة التخلص من حب الشباب

1.البحث عن إختصاصية ذات خبرة في مجال إزالة الشعر بالشمع وذلك حتى توجهك للخطوات الصحيحة أثناء عملية إزالة الشعر، والتي من شأنها أن تحد من الألم أثناء إزالة الشعر.

2.استخدمي الشمع المصنوع من مواد طبيعية، كما يمكنك البحث عن بعض الأنواع التي تكون ممزوجةً بمكونات معروفة بخصائصها المهدئة للبشرة كالعسل الأسود أو اللافندر.

3.كما يمكنك وضع مخدر موضعي قبل عملية إزالة الشعر لتخدير الجلد والتقليل من الألم.

4.اختاري الوقت المناسب لإزالة الشعر، فيقال بأنّ الجسم قد يشعر بالمزيد من الألم بعد الدورة الشهرية. فاختاري وقتًا آخرا للقيام بجلسة إزالة الشعر حتى تساعدي جسمك على التخفيف من الألم الناتج عن إزالة الشعر.

5.إنّ الماء هو المفتاح الأساسي لتقليل ألم البشرة، لذا عليك الإكثار من شرب الماء. كما عليك ترطيب بشرتك بالماء قبل عملية نزع الشعر.

6.قومي بتقشير البشرة قبل إزالة الشعر، فذلك يعمل على ضمان سلاسة البشرة، كما أنّ التقشير يسمح للشمع بالوصول إلى الشعر القصير بسهولة من أول مرة.

تابعي أيضاً:

بالصور: 10نجمات قبل وبعد عمليات تجميل الأنف

بالفيديو: مفاجأة مجرّبة لخلطة تبييض البشرة

10 دقائق صباحاً لـ علاج السواد تحت العين وجفاف البشرة