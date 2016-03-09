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اختبار: اعرفي عطرك من أجوبتك !

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الأربعاء 09-03-2016 18:08

هل تحتاجين إلى تجديد عطرك؟ هل تبحثين عن عطر ربيعي مناسب لشخصيتك؟ أجيبي عن أسئلة الاختبار، واكتشفي ما هي أجدد إصدارات العطور المناسبة لك:

قد يعجبك :

- ماذا ترتدين في يومياتك؟
أ‌. أجدد صيحات الموضة
ب‌. الملابس الكلاسيكية

- هل تفضلين الخروج مساء إلى:
أ‌. السينما
ب‌. زيارة رسمية

- ما هو نوع سهراتك؟
أ‌. رقص ومرح
ب‌. سهرات عشاء

- هل تجدين نفسك؟
أ‌. امرأة حنونة ومرحة
ب‌. امرأة صارمة وجدية

- هل تبحثين عن إطلالة:
أ‌. لافتة
ب‌. مثيرة

اذا كان أغلب إجاباتك:
أ‌. ننصحك باختيار العطور الربيعية، التي ترتكز على الفواكه المنعشة، لأنك تحبين المرح وتبحثين عن إطلالة عصرية.

عطر " لوف ستوري" Love Story من كلويه Choe ، الذي يعتبر خليط براعم زهور البرتقال المنعشة مع عبير قطرات الندى.

عطر " غيلتي" Guilty من غوتشي Gucci مزيج من الفراولة البرية المنعشة.

عطر" دابل دير" Double Dare من غيس Guess عبارة عن شاعرية رائعة، تتزاوج مع الأنوثة العصرية والمدوّية لتلفّ البشرة برائحة جميلة للغاية. ففي البداية، تتعالى نفحة التانجيلو المتلألئة وتمتزج مع أريج الفراولة البريّة العصارية والنفحات الحلوة لفاكهة الليتشيه الاستوائية.

ب‌. أما أنت فشخصيتك قوية وجذابة وتبحثين عن الإطلالة الدافئة حتى في فصل الربيع. ننصحك بتجربة العطور الآتية:

عطر " أكوا دي بارما" Acqua di Parma من روزا نوبيل Rosa Nobile الغني بالبرغموت من كالابريا، والبهار.

عطر رويال مارينا أنتانس Royal Marina Intense" هو باب مفتوح نحو رحلةٍ إلى وُجهات مختلفة. غامض، مُرهف وكثيف.

عطر " بلاك ابيوم" Black Opium من إيف سان لورانYses Saint Laurent خلاصة فاخرة يحيطها الغموض ويميزها عبق برّي مثير مع خشب الصندل.

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سيدتي

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