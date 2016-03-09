إسمرار ذاتي تحت الدش مع مستحضرات Lancaster

إسمرار ذاتي مباشر

تشعر بعض النساء بالإحباط أحياناً من طريقة إستخدام والوقت الذي تتطلبه منتجات الإسمرار الذاتي، ويشكين أنهن لم يعثرن بعد على الصيغة المثالية التي ترضي رغباتهن في الإسمرار السريع. نتيجة الاستماع لمطالبهن، ولدت عند معامل لانكستر فكرة تطوير منتج ثوري: "محلول الإسمرار الذاتي تحت الدش"، وهو مستحضر للإسمرار يُستخدم تحت الدش! تماما مثل كل مساحيق لانكستر للإسمرار الذاتي، يحتوي هذا المستحضر على تكنولوجيا الإعداد للون الأسمر (Tan Color Adapt Technology)، وبعبارة أخرى أسيد الـ DHAالغني بمادة الميلانين. يوماً بعد يوم، ستحصلين تدريجياً على لون أسمر ذهبي رائع.

دقيقة واحدة فقط

أثناء فترة الاستحمام اليومي، إبدأي بإستخدام غسول الاستحمام المعتاد. بعد تشطيف بشرتك جيداً، أوقفي المياه وضعي محلول الإسمرار الذاتي وذلك عبر عملية تدليك دائرية على جميع أجزاء الجسم. يمكنك تشطيف البشرة بعد دقيقة واحدة من وضعه. جففي بشرتك بلطف.

-1 إستحمي وإغسلي جسمك كالمعتاد

-2 ضعي المحلول بطريقة متساوية على البشرة المبلوبلة من أجل الحصول على إسمرار متجانس خالٍ من اي أثر أو علامات. إنتظري من ثلاثين ثانية الى دقيقة قبل التشطيف.

3- إغسلي جسمك بالمياه

4-نشفي من دون أن تبالغين بالفرك لتجنب تلطيخ المنشقة. إالبسي ثيابك.

*إذا تلطخت المنشفة يمكن التخلص من البقع عبر غسلها.

نصائح تجميلية خاصة من أجل إستخدام ناجح:

- لا يوجد شيء أفضل من التقشير (إكسفولييتينغ) مع مسحوق سكراب من لانكستر (Lancaster’s Tan Preparer Body Scrub) الذي يحضّر الجسم للإسمرار ويساعد في الحصول على لونٍ أجمل.

- إن المسحوق ملون قليلاً: لذا تصبح عملية التأكد من أنك لم تنسين أي جزء من الجسم أسهل وأن طريقة وضع المسحوق كان متجانساً.

- انتبهي إلى المناطق الأكثر جفافاً في الجسم، مثل الكوعين أو الركبتين: تأكدي من أنكِ قد غطيتيهم بالكامل.

- كلما زدتي من إستخدام محلول الإسمرار الذاتي كلما حصلتي على نتيجة أقوى.

- إستمتعي وزيدي من درجة إسمراركِ عبر تكرار إستخدامه. بعد سبعة أيام، ستحصلين على لون أسمر لماع تماماً مثل أيام الصيف.

محلول الإسمرار الذاتي في الحمام 200 مل