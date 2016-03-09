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هذا ما كشفته سيدتي عن مكياج ربيع 2016!

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الأربعاء 09-03-2016 16:54

اتجهت الموضة سابقاً إلى الانتقال بشكل مباشر من صيحات الشتاء الباردة إلى اتجاهات الصيف الحارة. لكن الجديد لربيع وصيف 2016 هو ألوان المستحضرات وأساليب المكياج الخاصة بفصل الربيع، باتجاهات ثلاثة، تجمع بين حرارة الصيف وقساوة الشتاء.

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إن مكياج العيون الأزرق هو جزء أساسيّ من فصل الربيع، ولا يمكن لأيّ سيدة أن تتجاهله، إضافة إلى أحمر الشفاه باللون الأحمر الزهري، الذي يمثل صورة منعشة عن هذا الفصل. أمّا الاتجاه الثالث فهو للبرونزر، الذي يعتبر من أساسيات المكياج الانتقالية، وليس حكراً على فصل الصيف.

لمزيد من التفاصيل عن هذه الاتجاهات الجمالية، التي ننصحك بتجربتها في هذا الربيع، تابعي موضوع – الجمال- في هذا العدد من مجلة " سيدتي".

 

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سيدتي

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