ck2 عطر# لكلينا

منعش – دافئ – مفعم بالحيوية

يجسّد عطر ck2 روعة الحياة ويشيد بتنوّع الروابط التي تجمع بين شخصين. فردان يُحدّدان بمن هما عليه وليس ما هما عليه. هذا العطر ليس رجالياً أم نسائياً بل يُناسب رجل أو امرأة بدون أحكام مسبقة، يجمع وينشئ تجربة يمكن تشاركها معاً في ظلّ حبّ، ولع وصداقة. نجتمع بدون التأثر بأيّ أنماط شائعة أو الامتثال إلى ما هو متعارف عليه؛ هذا رابط شبابي بين شخصين للاحتفاء بالاختلافات التي تجعل روابطنا أكثر غنى وتحدّد ماهيّتنا، أي "نحن". الحياة أفضل عندما نكون ثنائياً.

ck2 عبارة عن عطر ذي وجهين، يحقّق توازناً بين الطابع المدني وذلك الطبيعي والمنعش. فمن مقدّمته تتعالى رائحة حريفة غير متوقّعة لطعم الوسابي، تعزّزها نغمة ناعمة تمتاز بدفئ جذّاب وقشدي. أمّا النفحة المنعشة المدوّية، التي تشير إلى شرارة اللقاء، فيكمّلها حرّ الشمس والشعور الناتج عن الأحجار الساخنة في يوم حارّ. بعدئذ ينبض القلب بحيويّة روائح الأزهار التي تلفّه بشاعرية غنية، بينما تمنح الحصى المبللة لمسة معدنية لخلق انتعاش مفعم بالطاقة والحيوية. وأخيراً، يُبرز أريج الفيتيفر قاعدة الياسمين التي تمتزج مع الجرأة القشدية لخشب الصندل والنفحات المسكية الشاعرية، ما يغمر العطر بحيوية الدفئ الآسر. بالتالي، يتلاقى عالمان عطريان معقّدان إنّما عصريان وطبيعيان، لإنتاج رابط وثيق، حميم ومتباين.

العطر: مدني خشبي منعش

المقدّمة: الوسابي، المندرين، زيت ورق البنفسج

القلب: الحصى المبللة، زبدة السوسن، زيت الورد

القاعدة: الفيتيفر، البخور، خشب الصندل

القارورة والعبوّة

يعيد عطر ck2 صياغة البساطة والفن عبر دعوتك إلى النظر من خلال قارورة شفافة واشتمام جمال الرائحة قبل التعطّر. تكتنز بصيلة زجاجية مدوّرة ومصقولة سائل العطر وتثبّت على غطاء متين، يؤدي أيضاً دور قاعدة للقارورة الموضوعة بالمقلوب. لا تمتثل القارورة وغطاؤها إلى الشكل الكلاسيكي لقوارير العطور، ما يجعلهما بمثابة قطعتين متناغمتين تماماً ومرتبطتين بعضهما ببعض، شأنهما شأن الرابط الذي يجمع بين شخصين. وبالتالي، تتّسم القارورة بتصميم نقي وشفاف ومستشرف، يمتاز بطابعه العصري والمناسب للجنسين.

أمّا تصميم العبوّة الخارجية البسيط فيظهر كلّ جانب من جوانب القارورة الموجودة في الداخل، بينما تركّز مقاربة "ما تراه تحصل عليه" على الأصالة والمهارة الحرفية في صنع القارورة والغطاء. وفي الوقت الذي تعكس فيه العلبة الكرتونية بلمسة جريئة بعض الشيء عالم التكنولوجيا الحديثة الذي ينمو بشكل مستمر اليوم، تبقى وفية لمبادئ البساطة الأساسية بالنسبة إلى جوهر الماركة.