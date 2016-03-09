تعرف على أفضل وسيلة لعلاج مرض السكر بالغذاء

الأطعمة الغذائية الخام علاج لمرض السكر:

السكر من الأمراض المزمنة الأكثر انتشارًا فى العالم ويؤثر النظام الغذائى الذى يتبعه المريض على مدى تعرضه لمضاعفات المرض أو وقايته منه، وأثبتت العديد من الدراسات العلمية أن النظام الغذائى "الخام" والذى يعتمد على الخضاروات والفاكهة الطبيعية غير المصنعة أو المطبوخة يقلل بشكل كبير من مضاعفات مرض السكر ويحد من الإصابة به.>وأوضح الموقع الهندى "boldsky"، فى تقرير نشره مؤخرًا أن الأطعمة الغذائية الخام يمكنها علاج مرض السكر.

وأشار التقرير إلى أن ملايين المرضى حول العالم الذين تزيد أعمارهم على 20 عامًا يعيشون بسلام مع مرض السكر وذلك لأنهم –وفق ما أثبتت الدراسات– يدرجون الأطعمة الخام فى نظام غذائهم اليومى ما لها تأثير انخفاض نسبة الإصابة بالمرض.

وأوضح التقرير أن دور الأنسولين فى الجسم هو تنظيم نسبة السكر فى الدم أو الجلوكوز والتى تستخدم لحصول الجسم على الطاقة، وعندما يتوقف الأنسولين عن العمل تتوقف خلايا الجسم عن إنتاج أى طاقة ونتيجة لذلك يتراكم السكر فى الدم، والتغلب على ذلك يكون من خلال إتباع نظام غذائى مغذى لعلاج مرض السكر.

وأشار التقرير إلى أن تناول الطعام الصحى لا يساعد فقط فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم، ولكنه يساعد أيضًا فى الحفاظ على وزن صحى لمريض السكر.

النظام الغذائى الخام من الخضراوات والفاكهة يساعدك فى التغلب على مرض السكر:

>ووفقًا للتقرير، يشير خبراء الصحة إلى أنه إذا كنت تعانى من مرض السكر ولا تستطيع إصلاح النظام الغذائى الخاص بك، فلن تتعافى أبدًا من المرض، أما إذا بدأت فى إتباع نظام غذائى صحى يشمل الخضراوات والفاكهة الخام والطازجة، جنبًا إلى جنب مع اتباع بعض الرياضات والتحكم فى الوزن، فهذا يساعدك كثيرًا فى التغلب على مرض السكر والتحكم فى مستوياته.

>ذكر التقرير الفوائد الصحية للحمية الغذائية الخام، فلها العديد من المزايا تساعد على تحسين البشرة، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وتعزز الطاقة الخاصة بجسمك، وتحسن عملية الهضم، واستقرار مستويات السكر فى الدم، وتساعد فى علاج مرض السكرى بشكل سريع وفقدان الوزن، وكذلك تقلل من مخاطر أمراض القلب والسكري.

موضوعات متعلقة ..

السكر ليس مرضا قاتلا ولكنه اضطراب فى التمثيل الغذائى يمكن السيطرة عليه

>

نصائح يجب على مرضى السكر اتباعها عند قيادة السيارة

>

>