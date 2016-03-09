صور| مساعد وزير الداخلية للأمن العام يزور سوهاج ويتفقد عدد من المنشآت

تفقد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، لمصلحة الأمن العام، اليوم، أثناء زيارته التي قام بها لمديرية أمن سوهاج، رافقه فيها اللواء جمال عبدالباري مدير المباحث الجنائية بالوزارة، تفقدوا معرض الأسلحة الثقيلة والمحلية الصنع والمسروقات من الأجهزة المنزلية والمشغولات الذهبية.

وأثنى مساعد الوزير على المجهود الذى قامت به مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والتي تم تنفيذها بالتعاون بين إدارة المباحث الجنائية برئاسة العميد خالد الشاذلي والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية فرع الأمن العام، برئاسة العميد منتصر عبد النعيم والعميد محمود حسن، مفتش الأمن العام وخاصة فى ضبط الأسلحة النارية واستهداف الخصومات الثارية التى بالسيطرة عليها يتم حقن الدماء.

كما قام مساعد الوزير بتفقد مضبوطات المديرية من السيارات التى تمت سرقتها من أمام منازل الأهالى وأسفرت الجهود عن استعادتها حيث أكد الأهالى عن بالغ سعادتهم بسرعة عملية الضبط والتى تمت فى مده ما بين 10 إلى 20 يوما مؤكدين أن الدور الإيجابى للشرطة فى سرعة التعامل مع البلاغات ترك أثر طيب فى نفوس الجميع. ومن المقرر أن يقوم الوزير والوفد المرافق له بتكريم عدد من الضباط والأفراد المتميزين من العاملين بأقسام ومراكز مديرية أمن سوهاج.