أخبار عاجلة

تضامنًا مع ضحايا طنطا والإسكندرية.. سوهاج تلغي احتفالات العيد القومي للمحافظة -
الأخبار - الصور الأولي من أمام الكنيسة المرقسية فى الأسكندرية عقب وقوع إنفجار خارج محيط الكنيسة -
أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى -
من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو| جابر القرموطي يرتدي جاكيت «الجنيه» ويطالب برد كرامته على الهواء

Google+ Print
فيديو| جابر القرموطي يرتدي جاكيت «الجنيه» ويطالب برد كرامته على الهواء فيديو| جابر القرموطي يرتدي جاكيت «الجنيه» ويطالب برد كرامته على الهواء

القرموطي

ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، الأربعاء، جاكت مطبوع عليه العملات الرسمية للدولة، بدءًا من الجنيه وحتى فئات “الخمسة، العشرة، العشرين، الخمسين، المائة جنيه”، لدعم الجنيه أمام الدولار الأمريكي .

وظهر القرموطي، خلال حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت” المذاع على فضائية “on tv”، وهو يرتدي الجاكت، وفي خلفية الفقرة أغنية “معانا ريال” للمطربة الراحلة فيروز، مطالبا برد كرامة العملة الرسمية أمام العملات الأجنبية.

وقال إن الجنيه المصري فى أزمة شديدة ويحتاج لدعم من المصريين، مطالبا المصريين والبرلمان بضرورة مواجهة هذه الأزمة، مضيفا أن أعضاء مجلس النواب انصرفو عن قضية العملة وارتفاع واهتموا بإسقاط عضوية مرتضي منصور.

وارتجل القرموطي قصيدة شعر في الجنيه على الهواء،  قائلًا: “جه الجنيه وراح الجنيه ومبقتش قيمة للعشرة جنيه.. من سنين كنا بعمل عيد لو حد إدانا ربع جنيه.. راحت فين قيمة الجنية حتى عيالنا تمردوا عليه.. طب فين حتى العشرة جنيه وقيمتها أصلا بقت تعمل إيه.. بقينا نمشي جنب الحيط عشان نحوش ألف جنه.. حتى لو هاكل عيش حاف نفسي في جنيه قيمته فيه”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية