الجزائر تدعم أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية رسميًا

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن عبد القادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقى، والجامعة العربية بدولة الجزائر الشقيقة، أخطر سامح شكرى وزير الخارجية خلال لقائهما، مساء الأربعاء، بدعم الجزائر رسميًا ترشيح السيد أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.

وأعرب شكرى لنظيره الجزائرى، عن شكر وتقدير مصر للدعم الجزائرى للمرشح المصرى، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين والمصلحة المشتركة فى تعزيز التضامن العربى، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الأمة العربية.

وأضاف أبو زيد، أن لقاء الوزيرين تناول أيضاً الأوضاع فى ليبيا، وسوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

- عمرو موسى: ترشيح أبو الغيط أمينا عامًا لجامعة الدول العربية قرار سليم

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