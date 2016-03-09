سيمنز: تحقيق الإغلاق المالى لمشروع محطة العاصمة الإدارية خلال أسابيع

أعلنت، شركة سيمنز، أنه من المتوقع أن يتم تحقيق الإغلاق المالى، وإدراج التعاقدات الخاصة بمشروعى محطات كهرباء البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، لدى الشركة خلال الأسابيع القادمة، موكدة أن هذه الخطوة تأتى عقب توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بمحطات البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بنظام الدورة المركبة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومسئولى الشركة، وممثلين عن الشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن هذا التمويل يُغطى الجزء الأكبر من نطاق عملها وأوراسكوم للإنشاءات ضمن هذه المشروعات، وتم توفير التمويل من خلال كونسورتيوم مكون من عدد من البنوك الدولية والإقليمية فى حين قامت وكالات ائتمان الصادرات بتغطية التسهيلات الائتمانية المُقدمة عبر هذا القرض.

و أشار البيان إلى أنه، وفقاً للعقود، فإن الشركة تقوم ببناء ثلاثة محطات غاز طبيعى فى مصر تعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرة كهربائية تصل إلى 14 ألفا و400 ميجا وات، مشيرة إلى أنه بمجرد الانتهاء من إنشاء المحطات الثلاث ستمتلك مصر أكبر محطات دورة مركبة فى العالم بقدرة كهربائية تصل إلى 4800 ميجا وات لكل واحدة منها.

وبالنسبة لمحطة بنى سويف، فقد تم تحقيق الإغلاق المالى للمشروع فى 30 ديسمبر 2015، ويشابه الهيكل التمويلى، الذى تم تنفيذه فى محطة بنى سويف اتفاقية التمويل الخاصة بمحطتى البرلس والعاصمة الجديدة.

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