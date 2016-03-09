سعر صرف الدولار يتراجع فى السوق السوداء بعد قرارات "المركزى" الأخيرة

هبط سعر صرف الدولار فى تعاملات السوق السوداء، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 970 قرشا للبيع، و965 قرشا للشراء، مقابل 980 قرشا أمس الثلاثاء، حسبما أفاد متعامل بالسوق الموازية لـ"اليوم السابع"، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه.

يأتى ذلك إثر حزمة قرارات من طارق عامر محافظ البنك المركزى البنك المركزى كان أهمها إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين والشركات المستوردة للسلع والمنتجات الأساسية، فيما أبقى على الحدود المعمول بها للشخصيات الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى.

كما اجتمع محافظ المركزى مع ممثلى شركات الصرافة أمس الثلاثاء، لوضع سقف لسعر صرف الدولار فى السوق الموازية، بعد اشتعال المضاربات خلال الأيام الماضية، والتى دفعت العملة الخضراء إلى مستويات تاريخية أمام الجنيه لتقترب من 10 جنيهات، مقابل 783 قرشات فى السوق الرسمية.

وعزا مصرفى ببنك قناة السويس تراجع سعر صرف العملة الأمريكية بالسوق الموازية، إلى مخاوف المضاربين وحائزى العملة الصعبة من استمرار تراجع قيمتها، لا سيما بعد ضخ البنك المركزى 500 مليون دولار للبنوك فى عطاء استثنائى الأحد الماضى.

- محافظ البنك المركزى فى حوار لـ"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ 25 مليار دولار نهاية 2016