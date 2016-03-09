"مواطنون ضد الغلاء" تهاجم قرار وزير الصناعة بتخفيض سعر الغاز: لصالح الأغنياء

>استنكر محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، قرار وزير الصناعة بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب إلى 4.5 دولار بدلا من 7 دولارات.

وقال العسقلانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أزمة مصر فى السنوات الماضية إنه عندما يكون لديها أموال يتم توزيعها على الأغنياء وليس الفقراء، واصفا قرار وزير الصناعة بعدم المنطقية ويصب فى صالح الأغنياء، على حد قوله.

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه كان أولى أن يتم تخفيض سعر الغلاء على الفقراء وليس الأغنياء، مؤكدا أن هذا القرار خاطئ وسيؤثر بشكل سلبى خلال الفترة المقبلة.

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال أن الحكومة وافقت على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحاً أن تخفيض سعر الغاز يخفض إيرادات الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه يوفر 1.4 مليار دولار فى سعر الخام.

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الحكومة تعلن تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 لـ 4.5 دولار