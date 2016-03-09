"اليوم السابع": البنك المركزى يقهر السوق السوداء للدولار

تحت عنوان "البنك المركزى يقهر السوق السوداء للدولار"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الخميس، تفاصيل تراجع الدولار إلى 974 قرشاً بعد يومين من وصوله إلى حاجز الـ10 جنيهات، وذلك بعد اتخاذ البنك المركزى قراراً بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للشركات وغيرها من الإجراءات.

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