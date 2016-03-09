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الملك سلمان يقيم مأدبة عشاء للسيسى ورؤساء الدول المشاركة فى "رعد الشمال"

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الملك سلمان يقيم مأدبة عشاء للسيسى ورؤساء الدول المشاركة فى "رعد الشمال" الملك سلمان يقيم مأدبة عشاء للسيسى ورؤساء الدول المشاركة فى "رعد الشمال"
يقيم الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين اليوم، الأربعاء، مأدبة عشاء لعدد من رؤساء الدول والحكومات، المتواجدين حاليا فى المملكة العربية ، لمشاهدة البيان الختامى لمناورات "رعد الشمال".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل مساء اليوم، إلى مطار الملك خالد بقاعدة الملك سعود، بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة فى مشاهدة البيان الختامى لمناورات "رعد الشمال" غداً، الخميس.


>- الرئيس السيسى يصل مطار الملك خالد بالسعودية
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- ولى ولى العهد السعودى يبحث الترتيبات النهائية لمناورة رعد الشمال
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مصر 365

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