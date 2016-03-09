"يوم الشهيد وأعياد الأم والفن" بقصر ثقافة برج العرب

ينظم قصر ثقافة برج العرب التابع لفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة هانى حسن عددا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر مارس الجارى.

وقال هانى خليفة مدير الموقع إن أولى هذه الاحتفالات تبدأ اليوم الأربعاء 9 مارس حيث يعقد القصر ندوة بمناسبة يوم الشهيد بحضور اللواء تامر الشهاوى صقر ضابط سابق بالمخابرات المصرية وذلك بقاعة الاجتماعات فى تمام 6 مساءً ومن المقرر أن يعقبها حفل فنى لنادى التذوق الموسيقى بالقصر، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى.

أما يوم الخميس 10 مارس يحتفل القصر بعيد الفن بحضور الفنانين مديحة حمدى، محمود الجندى وعثمان محمد على.

وأضاف خليفة أن القصر بصدد إقامة يوما مفتوحا احتفالا بعيد الأم بعنوان "ست الحبايب يتضمن فقرات ترفيهية للأطفال، ورشة تعليم صناعة الاكسسوارات، مسابقات وتوزيع جوائز، فقرة اكتشاف مواهب فى الشعر والغناء والموسيقى، فقرة بعنوان "الطفل العبقرى"، عرض أزياء للأطفال وذلك بمقر القصر يوم السبت 12 مارس فى تمام 12 ظهرا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.

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