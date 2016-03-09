ضبط كبدة وكلاوى غير صالحة بحوزة بائع متجول بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية بتوجهات من مبارك عبدالرحمن وكيل الوزارة وإيميل عجمان وكيل المديرية، محسن عبدالسلام مدير رقابة المديرية، أسفرت عن تحرير محضر ضد بائع كبدة متجول، بمنطقة محطة مصر ، لحيازته 65 كيلو كبدة، و68 كيلو كلاوى، تبين من التقرير أنهما غير صالحين للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط 26 كرتونة سجائر مجهولة المصدر ومسرطنة ـ وتحرير محضر ضد أحد البائعين لحيازته 2 بوتاجاز استهلاك منزلى، تحرير 3 محاضر لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 3 محاضر ضد مخابز تعمل بدون ترخيص، تحرير 6 محاضر لمخابز قامت بالتصرف فى كميات من الدقيق، تحرير 8 محاضر لعدم إعلان الأسعار التموينية.

من جهة أخرى، شنت إدارة تموين وسط، حملة أسفرت عن تحرير12محضرا تموينيا، ما بين إدارة مخابز بدون ترخيص، وتجميع دقيق مدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المحدد.

- ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل تهريبا للسوق السوداء فى حملة بالإسكندرية