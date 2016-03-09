منتدى الحوار الوطنى ببورسعيد يناقش مشكلات وقضايا الشباب لعرضها على الرئيس

عقدت، اليوم، مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة الدكتور على أبو سمرة منتدى الحوار الوطنى للشباب لمناقشة المشكلات والقضايا المصيرية من خلال المشاركة الفعالة التى تهدف لتبنى الحكومة لإيجاد الحلول العاجلة للشباب، تأكيدا على تصريحات الرئيس السيسي أن عام 2016 عاما للشباب المصرى.

شارك بالمنتدى عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور ممدوح الشافعى نائبا عن رئيس جامعة بورسعيد ورؤساء الأحياء وممثلى الكنيسة ومراكز الشباب والكليات والمعاهد واتحاد طلاب جامعة بورسعيد والأحزاب وإدارة الشباب ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقال أبو سمرة إن المنتدى فى ضوء مرحلته الأولى يستطلع أراء الشباب ميدانيا وإلكترونيا فى إطار حوار مجتمعى حول آليات ومحاور التنفيذ وأضاف أن دور الأجهزة الحكومية على تسهيل إنعقاد هذا الحوار والتفاعل مع أراء الشباب ومقتراحاتهم للوصول إلى رؤية مشتركة بين الدولة والشباب .

وأكد أبو سمرة أن الهدف من المنتدى فتح قناة إتصالةحقيقة لتضمن تبادل الرؤى والتوجيهات بشكل حقيقى وواقعى وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا والتى تحظى بأولوية لدى كافة الفئات وإتاحة الفرصة لعرض رؤاهم ومقترحاتهم ومبادراتهم من خلال خطة تنفيذية محددة بتوقيات زمنية لمتابعتها ورفع تقارير للرئيس السيسى .

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