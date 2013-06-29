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إليسا في إجازة في "ماربيا" الإسبانية

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إليسا في إجازة في "ماربيا" الإسبانية إليسا في إجازة في "ماربيا" الإسبانية

السبت 29-06-2013 12:07

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    إليسا تستمتع برحلة هادئة في ماربيا الإسبانية

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    إليسا تتألق بفستان أسود بسيط أمام بحر إسبانيا

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    إليسا تستمتع بالمناظر الخلابة في إسبانيا

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    إليسا تستجم في ماربيا الإسبانية

بيروت- سيدتي نت

بعد انتهاء برنامج أكس فاكتور، وبعد أن نالت الفنانة اللبنانية إليسا جائزتي "الموريكس دور" عن "نجمة الغناء العربي"" و"أفضل أغنية عربية"، توجّهت إلى مدينة "ماربيا" في إسبانيا لقضاء إجازة هادئة وممتعة، بعيداً عن صخب الحياة. وقد نشرت صوراً لها على موقع instagram، ظهرت فيها بأبهى حلّة ـ كعادتها ـ، حيث تألقت بفستان أسود أنيق، عكس أنوثتها وجاذبيّتها. ويبدو أنّ إليسا تستمتع برحلتها الخاصّة في أهمّ المواقع السياحيّة الأوروبيّة.
"سيدتي نت"، الذي يواكب سياحة النجوم والمشاهير حول العالم، تابع رحلة إليسا في "ماربيا"، من خلالinstagram الذي بات الرفيق الدائم لأغلبيّة النجمات في جولاتهنّ وحفلاتهنّ، لينقل كلّ شاردة وواردة إلى ملايين المعجبين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

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