رسميًا .. الجزائر تدعم أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، الأربعاء، أن عبد القادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بدولة الجزائر الشقيقة، أخطر سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائهما مساء الأربعاء، بدعم الجزائر رسمياً ترشيح أحمد أبو الغيط أميناً عاما لجامعة الدول العربية.

وأعرب شكري، خلا الاجتماع وفقا لبيان صادر عن الوزارة منذ قليل، لنظيره الجزائري عن شكر وتقدير مصر للدعم الجزائري للمرشح المصري، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين والمصلحة المشتركة في تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك من اجل مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية.

وأضاف أبو زيد، أن لقاء الوزيرين تناول أيضاً الأوضاع في ليبيا وسوريا بالاضافة الي عدد من القضايا الإقليمية والدولية.