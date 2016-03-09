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محافظ المنوفية: توفير اللحوم البلدية بسعر 55 جنيه بالتعاون مع القوات المسلحة

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محافظ المنوفية: توفير اللحوم البلدية بسعر 55 جنيه بالتعاون مع القوات المسلحة محافظ المنوفية: توفير اللحوم البلدية بسعر 55 جنيه بالتعاون مع القوات المسلحة

 قامت محافظة المنوفية بالتنسيق مع القوات المسلحة لاستقدام منافذ متنقلة لبيع لحوم بلدية الطازجه ولحوم المبردة، وقام الدكتور هشام عبد الباسط بتفقد هذه التجربة الجديده، حيث تفقد منفذ اللحوم المبرده بميدان عمر أفندي ومنفذ اللحوم البلدية الطازجة أمام مجمع المصالح بوسط مدينة شبين الكوم.

وشدد المحافظ على أن سعر بيع اللحوم البلدية الطازجه للمستهلك لن يزيد عن 55 جنيه، كما تفقد المحافظ منفذ مديرية الزراعه الموجود بالبر الشرقي بجوار كوبري المشاه للاطمئنان على توافر السلع للمواطنين وكيفية تطويره.

ياتى هذا في اطار توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير السلع الاستهلاكيه وخصوصًا اللحوم البلدية بأسعار مقبولة للمواطنين تنافس الأسعار الموجودة بالأسواق.

يذكر أن محافظة المنوفية كانت قد افتتحت عدة منافذ للقوات المسلحة لبيع السلع التموينية ولاقت قبولًا وارتياحًا كبيرًا لدى المواطنين وساهمت في ضبط الاسعار.

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