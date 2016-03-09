خليفة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تأسيس شركة الاتحاد للطيران

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران.

وبموجب هذا القانون أصبح مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران هو ذاته مجلس إدارة شركة الاتحاد للطيران.

وتنفيذا لهذا القانون أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي.

ونص القرار على عضوية كل من، أحمد علي محمد الصايغ وخليفة سلطان أحمد السويدي وحمد عبدالله راشد الشامسي ومحمد خليفة أحمد المبارك ومحمد حارب سلطان اليوسف وأحمد علي مطر الرميثي.

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