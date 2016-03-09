أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خليفة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تأسيس شركة الاتحاد للطيران

Google+ Print
خليفة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تأسيس شركة الاتحاد للطيران خليفة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تأسيس شركة الاتحاد للطيران

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران.

وبموجب هذا القانون أصبح مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران هو ذاته مجلس إدارة شركة الاتحاد للطيران.

وتنفيذا لهذا القانون أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي.

ونص القرار على عضوية كل من، أحمد علي محمد الصايغ وخليفة سلطان أحمد السويدي وحمد عبدالله راشد الشامسي ومحمد خليفة أحمد المبارك ومحمد حارب سلطان اليوسف وأحمد علي مطر الرميثي.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية