أردوغان يدعم قطر في تنظيمها لكأس العالم 2022

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان في أنقرة، أمس الثلاثاء، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي على رأس وفد تجاري ضم عددا من الشخصيات من هيئة الأشغال العامة وشركة سكك الحديد القطرية “الريل” والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” والهيئة العامة للسياحة.

وقد عقد الوفد القطري في العاصمة التركية أنقرة اجتماعات رفيعة المستوى مع وزير الشباب والرياضة التركي، عاكف جاغطاي قليج، ومع عدد من الشركات التركية من مختلف القطاعات، وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة التي استهدفت تعزيز سبل التعاون وفرص الاستثمار في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وخلال الاجتماعات، أعرب المسؤولون الأتراك عن دعم بلادهم الكامل للبطولة كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون وزيادة حجم الاستثمار بين البلدين قبل احتضان المنطقة لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في تاريخها.

من جهته علق السيد ناصر الخاطر مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث قائلا: “كان اليوم الأول من زيارتنا لتركيا حافلا حيث أدركنا أن وزارة الشباب والرياضة التركية تملك خبرات كبيرة في مجال بناء المنشآت الرياضية، وفهما عميقا لمتطلبات الهيئات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ونحن نتطلع للاستفادة من خبراتهم التشغيلية سواء في الجانب الأمني أم في مجال الضيافة أو سائر المجالات ذات الصلة، كما نتطلع إلى جولة الغد التي سنزور خلالها استاد اسطنبول أحد أحدث الاستادات في تركيا “.

من جانبه صرح المهندس هلال الكواري، رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قائلا: “انبهرت بحقيقة أن وزارة الشباب والرياضة التركية تعكف في وقت واحد على بناء 29 ملعبا تتراوح سعتها ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف متفرج. تملك الشركات التركية سجلا ناجحا في مشروعات البنية التحتية في قطر وهناك المزيد من الفرص المتاحة لها”

وخلال الزيارة التقى وفد اللجنة العليا أيضا بعدد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة تتعلق ببناء الملاعب، حيث قدم أمامها عرضا توضيحيا سلط من خلاله الضوء على الفرص المتاحة للعمل في المشروعات المختلفة في قطر في السنوات القادمة.

وعقب محطته الأولى في أنقرة سيتوجه الوفد التجاري القطري إلى إسطنبول حيث سيجتمع بممثلي الاتحاد التركي لكرة القدم كما سيزور ملعب “إسطنبول باشاق شهير”.