صرف «الابراشي» من النيابة في «خلية أمناء الشرطة» دون توجيه اتهامات

قررت نيابة أمن الدولة العليا صرف الإعلامي وائل الابراشي، مقدم برنامج القاهرة مساءاً على قناة دريم من سرايا النيابة في واقعة استضافته ل 7 أمناء شرطة ألقى القبض عليهم متورطين في اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية ولن توجه النيابة العامة له إي اتهام.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تكوين خلية محظورة داخل وزارة الداخلية من هدفها تهديد الأمن القومي وحيازة سلاح بدون ترخيص وحشيش.