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رئيس قطاع القنوات الاقليمية: تطوير في شكل ومضمون البرامج

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رئيس قطاع القنوات الاقليمية: تطوير في شكل ومضمون البرامج رئيس قطاع القنوات الاقليمية: تطوير في شكل ومضمون البرامج

صرح الدكتور هاني جعفر، رئيس قطاع القنوات الاقليمية، بأن القطاع سيشهد في الفترة القادمة تطورًا كبيرًا في شكل و مضمون البرامج بما يتماشي مع خطط التنمية للدولة وانطلاقًا من أهداف اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك باستغلال كافة الإمكانات المتاحة من طاقات فنية متميزة لأبناء القطاع بكافة تخصصاتهم.

 كما أكد الدكتور هاني جعفر، بأنه سوف يتم صرف المستحقات المالية للعاملين البرامجيين في كافة قنوات القطاع طبقًا للائحة المالية كالسوابق وفي مواعيدها، ولا صحة إطلاقًا لتخفيض اللائحة، داعيًا ابناء القطاع للعمل الجاد من أجل تطوير الشاشة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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