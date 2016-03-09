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عادل الجبير: التوتر مع إيران لسياساتها الطائفية.. ورحبنا بالتهدئة فى اليمن

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عادل الجبير: التوتر مع إيران لسياساتها الطائفية.. ورحبنا بالتهدئة فى اليمن عادل الجبير: التوتر مع إيران لسياساتها الطائفية.. ورحبنا بالتهدئة فى اليمن
قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، إن التوتر فى العلاقات مع إيران بسبب تدخلها فى شؤون المملكة العربية ودول المنطقة، وكذلك بسبب السياسات الطائفية التى تتبناها ودعمها للإرهاب، وزرع إيران للخلايا الإرهابية بدول المنطقة وتهريبها للأسلحة والمتفجرات لدول المنطقة من أجل عمليات التخريب وزعزعة الأمن.

وأوضح الجبير، خلال مؤتمر صحفى، أن فتح صفحة جديدة مع إيران مرهون بتغيير تصرفاتها، مردفاً:" المملكة العربية السعودية لم تقم بأى عمل عدوانى تجاه إيرانى، ولم تغتال دبلوماسيين إيرانيين ولم تفجر سفارات إيرانية، ولم تزرع خلايا ولم تهرب أسلحة، ولم تحاول تزعزع الأمن داخل إيران، ولكن العكس هو الواقع".

من ناحية أخرى، ذكر الجبير أن ما يتعلق برحيل الأسد، فهو مسئول عن قتل 400 ألف من شعبه، وتشريد 12 مليون، وتدير بلاده، فلا مستقبل له فى سوريا، مؤكداً أن الشعب السورى لن يتراجع وسيقوم، ورحيل الأسد مسألة وقت.

وكشف الجبير، أن التحالف رحب بالتهدئة فى اليمن لإدخال المساعدات، مشيراً إلى التزام التحالف بإيجاد حل سياسى في اليمن على أساس القرارات الدولية، مضيفا "لدينا اقتناع بضرورة أن يكون الحل بين اليمنيين أنفسهم"، لافتاً إلى أن التعاون الخليجى سيدرس إجراءات ضد حزب الله.

وشدد الجبير، على أن دول الخليج ستمنع حزب الله من الاستفادة منها بأى شكل كان، موضحاً أن دول الخليج وضعت خططاً لإعادة إعمار اليمن.


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