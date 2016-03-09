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صرف وائل الإبراشى من النيابة بعد سماع أقواله فى "قضية أمناء الشرطة"

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صرف وائل الإبراشى من النيابة بعد سماع أقواله فى "قضية أمناء الشرطة" صرف وائل الإبراشى من النيابة بعد سماع أقواله فى "قضية أمناء الشرطة"
قررت نيابة أمن الدولة العليا، صرف الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج العاشرة مساءً على قناة دريم، من سرايا النيابة، بعد سماع أقواله فى واقعة استضافته لـ 7 أمناء شرطة ألقى القبض عليهم متورطين بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية، ولم توجه النيابة له أى اتهام.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى أمناء الشرطة، تهم ارتكاب جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تكوين خلية محظورة داخل وزارة الداخلية من هدفها تهديد الأمن القومى وحيازة سلاح بدون ترخيص وحشيش.

- وائل الإبراشى يصل نيابة أمن الدولة لسماع أقواله فى قضية "خلية أمناء الشرطة"

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مصر 365