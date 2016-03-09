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محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند ابن قرية أبو خروع

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محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند ابن قرية أبو خروع محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند ابن قرية أبو خروع
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند أبو الوفا عرفات أبو المجد أبن عزبة البلابسة بقرية أبو خروع التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، الذى استشهد وراح ضحية للحادث الإرهابى الخسيس بشمال سيناء.
>وكان الشهيد الراحل استشهد برصاص إرهابيين، فى حادث الاعتداء على سيارة إسعاف نقلت أحد المجندين من موقع كرم القواديس إلى مستشفى العريش العسكرى إثر مرض مفاجئ ألم به وأثناء سير السيارة على الطريق اعترضها مجموعة من المسلحين، وقاموا بإطلاق النار على المجند المريض واستشهد فى الحال، فى حين أطلقوا النار على المسعف وأصابوه برصاصة فى الكتف واختطفوا سيارة الإسعاف ولاذوا بها فارين إلى جهة غير معلومة.

وخلال تقديم المحافظ لواجب العزاء لأسرة الشهيد والذى رافقه خلاله المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبوصوير وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة أكد المحافظ على أن لن تنسى شهدائها العظام الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم فداءا للوطن كما أكد على اهتمام كافة أجهزة الدولة والقيادة السياسية بتخليد أسماء أبناء مصر الشهداء وأن قواتنا المسلحة سوف تستمر فى ملاحقة الإرهاب فى كل مكان حتى يتم اقتلاعه من جذوره وأن دم هؤلاء الشهداء لن يضيع هباء.

وأكد المحافظ على أنه سوف يتم اطلاق اسم الشهيد الراحل على مدرسة القرية وتلبية جميع مطالب واحتياجات مواطنى المنطقة وتوابعها من الخدمات والمرافق.

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