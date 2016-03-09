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صور| العثور علي نفايات طبية لمستشفي خاص بالغردقة ملقاه بمنطقة الحرفيين

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صور| العثور علي نفايات طبية لمستشفي خاص بالغردقة ملقاه بمنطقة الحرفيين صور| العثور علي نفايات طبية لمستشفي خاص بالغردقة ملقاه بمنطقة الحرفيين

عثرت حملة تفتيش تابعة لحي شمال الغردقة علي كميات كبيرة من النفايات والمخلفات الطبية، خلال مرور الحملة على الطريق الدائرى الأوسط غرب مدينة الغردقة لضبط السيارات التي تقوم بالقاء مخلفات على الطريق، وبالمرور على طريق عش الملاحة أمام منطقة الحرفيين، تلاحظ وجود أكوام مخلفات ونفايات طبية عبارة عن مئات السرنجات المستعملة وأكياس دم وفوط طبية وأجهزة جلوكوز مستعملة.

وانتقل لمكان الواقعة النقيب أحمد عمارة، من شرطة البيئة، والمهندس ماهر راغب، مساعد رئيس حي شمال، والمهندس خميس جمعة، قسم البيئة، وحسن علي، مشرف عام التنظيم بحى شمال.

وتبين أن هذه المخلفات الطبية تم القاؤها من مستشفى خاص تقع بطريق المطار، وعلى الفور تم الاتصال بمسؤولي شرطة البيئة وتم عمل محضر بالواقعة والتحفظ علي المضبوطات وإحالة للنيابة لاستكمال التحقيقات.

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