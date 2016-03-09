فيديو | حريق هائل يلتهم 8 قوارب فارهة في أبوظبي

اندلع حريق هائل في مارينا لليخوت الفاخرة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أول أمس الاثنين، وتسبب في تدمير 8 قوارب فارهة.

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ووفقا لأسوشيتد برس، فقد هرعت 9 فرق للإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من وقف النيران قبل أن تصل إلى 211 قاربا آخرين، و23 دراجة مائية كانت في مكان قريب من موقع الحادث.

وقد حضر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية الإمارات العربية المتحدة، في موقع الحادث للإشراف على إجراءات الطوارئ، وعمليات مكافحة الحرائق، وفقا لما ذكرت صحيفة الإمارات 24/7.