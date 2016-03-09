أخبار عاجلة

تضامنًا مع ضحايا طنطا والإسكندرية.. سوهاج تلغي احتفالات العيد القومي للمحافظة -
الأخبار - الصور الأولي من أمام الكنيسة المرقسية فى الأسكندرية عقب وقوع إنفجار خارج محيط الكنيسة -
أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى -
من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فيديو | حريق هائل يلتهم 8 قوارب فارهة في أبوظبي

Google+ Print
فيديو | حريق هائل يلتهم 8 قوارب فارهة في أبوظبي فيديو | حريق هائل يلتهم 8 قوارب فارهة في أبوظبي

اندلع حريق هائل في مارينا لليخوت الفاخرة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أول أمس الاثنين، وتسبب في تدمير 8 قوارب فارهة.

" frameborder="0">

ووفقا لأسوشيتد برس، فقد هرعت 9 فرق للإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من وقف النيران قبل أن تصل إلى 211 قاربا آخرين، و23 دراجة مائية كانت في مكان قريب من موقع الحادث.

وقد حضر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية الإمارات العربية المتحدة، في موقع الحادث للإشراف على إجراءات الطوارئ، وعمليات مكافحة الحرائق، وفقا لما ذكرت صحيفة الإمارات 24/7.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية