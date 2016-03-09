البرلمان العربى يرفض تصريحات إيران العدائية وتدخلها فى الشؤون العربية

> أكد رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان، رفضه الشديد لتصريحات مستشار المرشد الإيرانى الأعلى على ولايتي، باعتزام طهران التدخل فى اليمن بتنسيق ودعم روسي، واصفا إياها بأنها "امتداد للتدخلات الإيرانية السافرة فى الشأن العربى".

وأدان "الجروان"، فى بيان له اليوم الأربعاء، الإفصاح الإيرانى المعلن عن التدخل فى الشؤون العربية وبشكل يهدف إلى زعزعة الأمن وإشعال فتيل الأزمة تلو الأخرى، الأمر الذى يوضح المساعى الإيرانية العدائية والتوسعية المرفوضة.

وقال "الجروان" إن هذه التصريحات الإيرانية المستفزة ليست الأولى ولا جديدة بالنسبة للجانب الإيرانى الذى دأب على إصدار تصريحات معادية ومنافية لمبادئ عدم التدخل فى شؤون الدول وحسن الجوار، مشددا على أن أى تدخل إيرانى سياسى أو عسكرى فى الشأن العربى هو تصرف عدائى ومرفوض فى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ومؤكدا على ضرورة ردع مثل هذه السياسات المتغطرسة للحكومة الإيرانية دوليا ووفقا للقانون الدولى.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الشعب الإيرانى إلى إدراك التخبط الذى تنتهجه بلاده وتهجمها على جيرانها والذى يعود بالضرر على مصالح الشعب الإيرانى الإقليمية والدولية.

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