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مسؤول حوثى كبير يطالب إيران بالبقاء بعيدا عن أزمة اليمن

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مسؤول حوثى كبير يطالب إيران بالبقاء بعيدا عن أزمة اليمن مسؤول حوثى كبير يطالب إيران بالبقاء بعيدا عن أزمة اليمن
نشر مسؤول حوثى كبير رسالة على فيسبوك اليوم الأربعاء يطالب فيها المسؤولين الإيرانيين بالبقاء بعيدا عن الصراع اليمنى. جاء ذلك بعد يوم من قول جنرال إيرانى إن طهران قد ترسل مستشارين عسكريين لمساعدة قوات الحوثيين الذين يقاتلون تحالفا بقيادة .

وقال يوسف الفيشى عضو اللجنة الثورية للحوثيين على فيسبوك "كفى مزايدات واستغلال. على المسؤولين فى الجمهورية الإسلامية فى إيران السكوت وترك الاستغلال والمزايدات بملف اليمن."
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