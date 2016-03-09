مقتل 10 إرهابيين فى عملية للأمن التونسى قرب بن قردان

أعلنت السلطات التونسية فى حصيلة جديدة أن قوات الجيش والأمن قتلت 10 "إرهابيين" منذ ليل الثلاثاء فى مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، مما يرفع إلى 46 عدد الجهاديين الذين قتلوا منذ هجمات استهدفت الاثنين منشآت أمنية فى المدينة الحدودية مع ليبيا الغارقة فى الفوضى.

وقالت وزارتا الدفاع والداخلية فى بيان مشترك إنه تم "القضاء على عنصر إرهابى آخر بمنطقة العامرية ببن قردان بعد أن تحصن هذا الأخير بأحد المنازل بالجهة. وبذلك ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ الليلة الماضية إلى 10 عناصر إرهابية".

وكانت الوزارتان أعلنتا مقتل "إرهابيين" اثنين وعسكرى وإصابة مدنى فى اشتباكات الاربعاء بمنطقة وادى الربايع فى بن قردان، ومقتل ستة "إرهابيين" ليلة الثلاثاء وسابع صباح الاربعاء فى منطقة بنيرى ببن قردان.

وأعلنت الوزارتان أن "العدد الإجمالى للعناصر الإرهابية الذين تم القضاء عليهم منذ بداية العملية الأمنية والعسكرية فجر يوم 7 مارس الجارى بلغ 46 إرهابيا".

وهاجم نحو 50 جهاديا فجر الاثنين ثكنة عسكرية ومركزى أمن فى مدينة بن قردان حيث حاولوا إقامة "إمارة داعشية" حسب ما أعلن الثلاثاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى مؤتمر صحافى.

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