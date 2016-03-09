ديالا مكي تُلهمك أجمل الاطلالات العصرية!

تتمتع مقدمة البرامج والمذيعة ديالا مكي بأسلوب رائع في الموضة، ولعلها من أكثر نساء الوطن العربي أناقة، إذ تختار إطلالاتها بعناية، وتجمع فيها بين النمط العصري الشبابي والنمط الكلاسيكي الفاخر. ومن خلال أحدث صورها التي جمعناها لك اليوم، بإمكانك أن تستوحي لنفسك أجمل الإطلالات العصرية!

كيت هادسون تلهمك أجمل فساتين السهرات

فهي من أشد المتابعات لأحدث إصدارات دور الأزياء العالمية، وتحرص دائماً على التواجد في الصفوف الأولى لهذه العروض في أسابيع الموضة المختلفة، وتختار لهذه المناسبات تصاميم مميزة وتنسيقات مبتكرة تقوم بترتيبها بنفسها للحدث.

فأحياناً، نراها في الفساتين القصيرة التي تُنسّق معها أحذية بتصاميم وألوان مميزة، وأحياناً أخرى تختار السراويل مع القمصان وحقائب اليد الفاخرة، كما تفضل الجينز مع الأحذية المسطحة والتشيرت القطنية للإطلالات الكاجوال.

أما على السجادة الحمراء وفي المناسبات الهامة فتتألق "ديالا" بأجمل فساتين السهرة الطويلة التي غالباً ما تختارها من أعمال المصمم المبدع وصديقها المقرّب "رامي العلي" Rami Al Ali.

وهي لا تخشى تجربة صيحات الموضة الغريبة والخارجة عن المألوف، لكنها دائماً تنسقها بطريقة مناسبة وغير مبتذلة.

أما بالنسبة لخياراتها في الأزياء والاكسسوارات فهي تفضل تصاميم فندي Fendi، فالنتينو Valentino، الكسندر ماكوين Alexander McQueen، عز الدين عالايا Azzedin Alaia، كريستيان لوبوتان Christian Louboutin، وغيرهم من المبدعين العالميين.

في حال كنت قد مللت إطلالاتك اليومية الاعتيادية، أو في السهرات، استوحي من ديالا مكي لتجددي أسلوبك بأكثر الطرق عصرية وأناقة.

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