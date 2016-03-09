القومى للبحوث يعد دراسة لاستخلاص مادة من قشور اليوسفى والرمان لعلاج السمنة

قالت الدكتورة إيمان كامل استشارى التغذية العلاجية بقسم الأسرة والطفل بالمركز القومى للبحوث، إنه جار حاليا إجراء دراسة على استخدام قشور كل من الرمان واليوسفى فى إنقاص الوزن، وذلك بالتعاون مع الدكتورة جوسلين بديع بقسم الكيمياء الحيوية.

وأشارت إلى أن الدراسة تعتمد على استخلاص مادة من قشر اليوسفى ويتم إعطاؤها لـ20 مريضا من المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن من المراهقين ويتم تجهيزها بطريقة علمية فى صورة محلول بحيث يتم تناول 20 مللتر يوميا، موضحة أنه سيتم قياس الوزن ومحيط الخصر ودهون الدم قبل الدراسة.

وأكدت أنه جار الإعداد لهذه الدراسة، وتم نشر بعض الأبحاث العالمية عن استخدام بعض قشور الفواكه خصوصا الرمان واليوسفى فى إنتاج بعض المواد التى تحفز الميتابوليزم وتقلل من تراكم الدهون فى الجسم والتى تحتوى على مضادات الأكسدة، وتحافظ على الحيوية والنضارة أثناء عمل الريجيم، مشيرة إلى أنه ستتم متابعة الحالات أثناء الدراسة ويتم الكشف عليهم ومتابعة أوزانهم كل 10 أيام ثم يتم جمع النتائج ونشر البحث ونتائجة فى مجلة دولية عالمية.

وأوضحت أن هذا البحث يعتبر أول بحث فى مصر لإجراء دراسات حول استخدام هذه القشور فى التخلص من السمنة مؤكدة أنه إذا أثبت فعاليته يمكن أن يتم تسجيله ويكون فرصة لإنتاج أقراص من مستخلص طبيعى لعلاج السمنة وزيادة الوزن بتركيز معين وتحضيره بطريقة معملية معينة.

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