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دراسة: خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف خلال ساعة من شرب الكحول

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دراسة: خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف خلال ساعة من شرب الكحول دراسة: خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف خلال ساعة من شرب الكحول
كشفت دراسة أمريكية حديثة - نشر نتائجها مؤخرا موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية - عن أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية يتضاعف خلال ساعة من تناول الكحول، لما له تأثيرات ضارة على مستوى ضغط الدم والقلب.

وقالت الدكتورة "Elizabeth Mostofsky" الأستاذة بكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية: "إن دراسة فحصت 30 ألف شخص وتوصلت إلى أن استهلاك الكحول ولو بشكل معتدل - أى كوب واحد يوميا للنساء ونحو كوبين للرجال - يزيد بمعدل الضعفين من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، أو السكتة الدماغية خلال الساعة الأولى من شرب الكحول".

وبحسب التقرير فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه بعد 24 ساعة من تناول الكحول يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية بشكل كبير، كما أن الإفراط فى تناول الخمور يزيد خطر الإصابة بالأمراض على المدى القصير.

وأوضح الباحثون: "بعد تناول الكحول تحدث لزوجة بالصفائح الدموية وارتفاعا فى ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما ينتج عنها تشكيل جلطات بالدم تؤدى لتفاقم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية".


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