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مسؤولان عراقيان: أمريكا اعتقلت رئيس وحدة الأسلحة الكيماوية بتنظيم داعش

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مسؤولان عراقيان: أمريكا اعتقلت رئيس وحدة الأسلحة الكيماوية بتنظيم داعش مسؤولان عراقيان: أمريكا اعتقلت رئيس وحدة الأسلحة الكيماوية بتنظيم داعش
قال مسؤولان بارزان فى الاستخبارات العراقية إن قوات خاصة أمريكية فى العراق اعتقلت رئيس وحدة الأسلحة الكيماوية التابعة لتنظيم داعش فى مداهمة الشهر الماضى.

وقال المسؤولان لأسوشيتد برس إن الرجل ويدعى سليمان داود العفارى، كان يعمل من قبل فى هيئة التصنيع العسكرى إبان حكم صدام حسين والتى كانت متخصصة فى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

وقالا إنه يترأس فرع الأسلحة الكيماوية التابع لتنظيم داعش. تحدث المسؤولان، وهما على معرفة مباشرة بهذا الشخص وبرنامج الأسلحة الكيماوية للتنظيم، شريطة عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين الحديث لوسائل الإعلام.

ولم يصدر تأكيد من قبل المسؤولين الأمريكيين.

ويعتقد أن تنظيم داعش المسلح طور واستخدم غاز الخردل فى العراق وسوريا.
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