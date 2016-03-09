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ولى ولى العهد السعودى يبحث الترتيبات النهائية لمناورة رعد الشمال

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ولى ولى العهد السعودى يبحث الترتيبات النهائية لمناورة رعد الشمال ولى ولى العهد السعودى يبحث الترتيبات النهائية لمناورة رعد الشمال
ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأربعاء بحفر الباطن، اجتماعا بمركز عمليات القوات المشتركة المتقدم؛ لمناقشة الترتيبات النهائية لمناورة رعد الشمال.

كما أشرف ولى ولى العهد السعودى على الاستعدادات والتحضيرات للعرض العسكرى العام للقوات المسلحة والدول المشاركة فى التمرين.

وكان ولى ولى العهد قد تفقد صباح اليوم القوات المشاركة فى تمرين رعد الشمال.

وتعد مناورات (رعد الشمال) - التى انطلقت فى 18 فبراير الماضى، بمشاركة 21 دولة - التدريب العسكرى الأكبر من نوعه على صعيد عدد الدول المشاركة، والعتاد العسكرى النوعى من أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة منها طائرات مقاتلة من أنواع مختلفة.
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مصر 365

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