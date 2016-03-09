ايرولت:فرنسا لن تعترف بالدولة الفلسطينية فى حال فشل مبادرتها للسلام

أكد وزير الخارجية الفرنسى جان مارك ايرولت الاربعاء أن بلاده لن تعترف "تلقائيا" بالدولة الفلسطينية فى حال فشل مبادرتها من أجل إعادة اطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل.

وكان وزير الخارجية الفرنسى السابق لوران فابيوس قال فى أواخر يناير الماضى أنه فى حال فشل مبادرة السلام الفرنسية فإن باريس ستعترف بالدولة الفلسطينية ما أثار رد فعل غاضبا من اسرائيل.

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