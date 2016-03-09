أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تيار الغد السورى برئاسة أحمد الجربا يعقد مؤتمره التأسيسى الأول بالقاهرة

Google+ Print
تيار الغد السورى برئاسة أحمد الجربا يعقد مؤتمره التأسيسى الأول بالقاهرة تيار الغد السورى برئاسة أحمد الجربا يعقد مؤتمره التأسيسى الأول بالقاهرة
يعقد تيار الغد السورى اجتماع هيئته العامة والإعلان عن تأسيسه فى أحد فنادق القاهرة بعد غد الجمعة برئاسة أحمد الجربا.

ويعمل تيار الغد السورى على انتاج حركة سياسية سورية تحمل وعيا مطابقا لحاجات الواقع السورى قوامها ديمقراطيون سوريون يريدون أن يساهموا فى نقل سوريا من حالة القمع إلى فضاء حر يساهم فى تقدم المجتمع الإنسانى.

ووجه تيار الغد السورى دعوة مفتوحة لكل السوريين للتلاقى عند قواسم مشتركة تحترم حق الاختلاف وتسعى الى طرح تصور جماعى لمستقبل سوريا القائم على الحرية والعدالة والمساواة والحقوق الفردية التى تنظر الى المواطن السورى بصفته، دون أى اعتبار لجنسه أو قوميته أو دينه.


>"الجربا": نأمل أن يسهم مؤتمر الرياض فى توحيد المعارضة السورية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365