تيار الغد السورى برئاسة أحمد الجربا يعقد مؤتمره التأسيسى الأول بالقاهرة

يعقد تيار الغد السورى اجتماع هيئته العامة والإعلان عن تأسيسه فى أحد فنادق القاهرة بعد غد الجمعة برئاسة أحمد الجربا.

ويعمل تيار الغد السورى على انتاج حركة سياسية سورية تحمل وعيا مطابقا لحاجات الواقع السورى قوامها ديمقراطيون سوريون يريدون أن يساهموا فى نقل سوريا من حالة القمع إلى فضاء حر يساهم فى تقدم المجتمع الإنسانى.

ووجه تيار الغد السورى دعوة مفتوحة لكل السوريين للتلاقى عند قواسم مشتركة تحترم حق الاختلاف وتسعى الى طرح تصور جماعى لمستقبل سوريا القائم على الحرية والعدالة والمساواة والحقوق الفردية التى تنظر الى المواطن السورى بصفته، دون أى اعتبار لجنسه أو قوميته أو دينه.

"الجربا": نأمل أن يسهم مؤتمر الرياض فى توحيد المعارضة السورية