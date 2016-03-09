إطلاق سراح جندى سعودى بعد احتجازه باليمن ضمن صفقة لتبادل الأسرى

أجرى الجيش السعودى صفقة لتبادل الأسرى اشتملت على إطلاق سراح سبعة يمنيين مقابل جندى سعودى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الحكومية (واس).

تعد هذه أول صفقة معلنة لتبادل الأسرى منذ أن شارك التحالف سعودى القيادة فى الحرب على المتمردين الحوثيين باليمن قبل نحو عام.

غالبا ما تشتبك القوات السعودية مع الحوثيين على الحدود، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كان الحوثيون قد احتجزوا الجندى السعودى.

قالت واس أيضا إن زعماء قبليين يمنيين نسقوا الصفقة التى بموجبها تم إطلاق سراح العريف جابر الكعبى.

وورد فى بيان صدر اليوم الأربعاء أن اليمنيين السبعة كانوا محتجزين فى مناطق عمليات عسكرية بالقرب من حدود السعودية مع اليمن.

ووفقا لبيان التحالف سعودى القيادة، فقد ساهمت شخصيات قبلية يمنية بارزة فى تسهيل عملية تبادل الأسرى عبر الحدود إلى قرى يمنية.

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