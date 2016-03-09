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اتحاد السلة يقرر إعادة مباراة الدربي.. وتغريم الأهلي والزمالك

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اتحاد السلة يقرر إعادة مباراة الدربي.. وتغريم الأهلي والزمالك اتحاد السلة يقرر إعادة مباراة الدربي.. وتغريم الأهلي والزمالك

أبدى كيني سانسوم قائد أرسنال السابق إعجابه بمستوى محمد النني متوسط ميدان المدفعجية، وتمنى أن يشارك اللاعب بصفة منتظمة لأنه سيشكل إضافة للفريق.

وكان سانسوم لاعبا لكريستال بالاس وفاز معه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وبطولة دوري الدرجة الثانية.

وفاز مع أرسنال ببطولة كأس الرابطة، كما أنه كان أحد عناصر منتخب إنجلترا في الثمانينيات.

وصرح قائد أرسنال السابق لـ FilGoal.com " النني لاعب موهوب وبكل تأكيد سيشكل إضافة وأتمنى أن يلعب باستمرار".

وأضاف "من الأشياء الهامة أن النني تكيف على الأجواء في إنجلترا".

وتابع لاعب إيفرتون السابق "النني بإمكانه أن يحدث الفارق في أي وقت لا شك في ذلك. هو إضافة قوية".

وأضاف لاعب نيوكاسل يونايتد السابق "قد يشارك النني في مباراة برشلونة، وآمل أن يحدث الفارق. فينجر يعلم أنه موهوب وأرسين يرغب في أن يحقق نتيجة جيدة، أمل ان يصبح أحد أعمدة الفريق الأساسية".

وشارك النني كأساسي لأول مرة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي كبديل ضد مانشستر يونايتد بالجولة الـ27 والتي خسرها المدفعجية بنتيجة 3-2.

ولعب النني أساسيا أمام توتنام هوتسبر وكذلك ضد هال سيتي، وساهم في تحقيق فريقه لنتيجة إيجابية في المباراتين.

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