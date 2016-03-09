أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. التعاون الدولى: زيادة رأس مال مصر فى المؤسسة الدولية للتمويل والتجارة

Google+ Print
بالصور.. التعاون الدولى: زيادة رأس مال مصر فى المؤسسة الدولية للتمويل والتجارة بالصور.. التعاون الدولى: زيادة رأس مال مصر فى المؤسسة الدولية للتمويل والتجارة
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن ناقشت خلال اجتماع اليوم، الأربعاء، زيادة رأس مال فى المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة للاحتفاظ بنصيب مصر للتصويت، وزيادتها بالبنك الآسيوى، موضحا أن نسبة مصر قليلة فى هذه المشاركة.

وأوضحت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بملف تنمية سيناء، أنه يتم العمل حاليا على مشروعات التنمية بسيناء من قبل الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 1.5 مليار جنيه، والصندوق الكويتى 900 مليون جنيه، والصندوق العربى الإنمائى 900 مليون جنيه.

وأوضحت نصر، أنه فيما يتعلق بالاجتماع التنسيقى الخامس بين مصر والسعودية، فإنه سيتم عقده خلال الأسبوع الجارى بالسعودية.

مؤتمر سحر نصر وزيرة التعاون الدولى (1)

مؤتمر سحر نصر وزيرة التعاون الدولى (2)

مؤتمر سحر نصر وزيرة التعاون الدولى (3)

مؤتمر سحر نصر وزيرة التعاون الدولى (4)

مؤتمر سحر نصر وزيرة التعاون الدولى (5)

مؤتمر سحر نصر وزيرة التعاون الدولى (6)


>وزيرا التعاون الدولى والنقل يبحثان تطوير السكك الحديدية وشبكة الطرق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين