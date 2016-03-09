بالصور.. التعاون الدولى: زيادة رأس مال مصر فى المؤسسة الدولية للتمويل والتجارة

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة ناقشت خلال اجتماع اليوم، الأربعاء، زيادة رأس مال مصر فى المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة للاحتفاظ بنصيب مصر للتصويت، وزيادتها بالبنك الآسيوى، موضحا أن نسبة مصر قليلة فى هذه المشاركة.

وأوضحت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بملف تنمية سيناء، أنه يتم العمل حاليا على مشروعات التنمية بسيناء من قبل الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 1.5 مليار جنيه، والصندوق الكويتى 900 مليون جنيه، والصندوق العربى الإنمائى 900 مليون جنيه.

وأوضحت نصر، أنه فيما يتعلق بالاجتماع التنسيقى الخامس بين مصر والسعودية، فإنه سيتم عقده خلال الأسبوع الجارى بالسعودية.

وزيرا التعاون الدولى والنقل يبحثان تطوير السكك الحديدية وشبكة الطرق