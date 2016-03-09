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الحكومة توافق على إسناد أعمال البنية الأساسية للعاصمة الإدارية بـ4 مليارات جنيه

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الحكومة توافق على إسناد أعمال البنية الأساسية للعاصمة الإدارية بـ4 مليارات جنيه الحكومة توافق على إسناد أعمال البنية الأساسية للعاصمة الإدارية بـ4 مليارات جنيه
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد اعمال تنفيذ البنية الأساسية لمساحة (3000 فدان)، بالأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبعض الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وكذا إسناد أعمال تنفيذ المعديات والأنفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 18 شهراً تبدأ من استلام الشركات المنفذة للموقع.

وأوضح أنه فى إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية بمختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عرب القداديح – مركز أبنوب – محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة محولات شرق أسيوط.

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