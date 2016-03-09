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السجن 10 سنوات لـ6 متهمين بالتورط في انهيار «عقار منيا القمح»

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السجن 10 سنوات لـ6 متهمين بالتورط في انهيار «عقار منيا القمح» السجن 10 سنوات لـ6 متهمين بالتورط في انهيار «عقار منيا القمح»

محكمة – أرشيفية

قضت محكمة جنح منياالقمح، بالسجن 10 سنوات وكفالة 50 الف جنيه، لـ6 متهمين، بتهمة التسبب في انهيار عقار منياالقمح، الذي راح ضحيته أكثر من 8 أشخاص.

وكان عقار مكون من 6 طوابق، قد انهار، يناير الماضي، بسبب أعمال حفر لإنشاء برج سكني بجوار العقار، وتم انتشال كل من “رحمة محمد عيدروس” (15 عاما) متوفاة، وشقيقتها “هاجر” (6 سنوات) متوفاة، وشقيقتهما “تقى” (14 عاما) مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ووالدتهن “ماجدة عبدالحميد عيدروس” (32 عاما) مصابة بجروح قطعية، و”محمود ماهر عبدالحميد” (8 سنوات)، مصابا بجروح وسحجات بالقدم اليمنى، وشقيقه “أحمد” (3 سنوات) “متوفى” و”أمل محمد عبدالحميد عيدروس” (15 عاما) متوفية و”هدى أبو الفتوح الهواري” 60 عاما “متوفية”.

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