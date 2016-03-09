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رئيس مجلس إدارة الأهرام: سنقدم الدعم لمستشفى طنطا العالمى

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رئيس مجلس إدارة الأهرام: سنقدم الدعم لمستشفى طنطا العالمى رئيس مجلس إدارة الأهرام: سنقدم الدعم لمستشفى طنطا العالمى
أكد الخبير الإقتصادى أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن إعجابة وسعادتة بما شاهده بالمستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا، متعهداً بتقديم كافة أنواع الدعم لها حتى تتمكن من الإستفادة وتقديم خدماتها على أكمل وجة فى كافة المجالات معرباً عن تقديره للجهود المبزولة فى إنشاء هذا الصرح الطبى العظيم الذى لا يقل عن الصروح الطبية العالمية، بما يضمه من أحدث أجهزة ومراكز الأبحاث الطبية المتخصصة.

جاء ذلك خلال زيارته للجامعة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة لإنشاء مكتبتين للمؤسسة بالجامعة يرافقه الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور محمـد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مدثر طة أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور جمال موسى مدير المستشفي.

وتفقد النجار وحدة زرع النخاع التى تضم أحدث الأجهزة الطبية فى ، ووحدة البصمة الجينية للتعرف على جهاز التسلسل الجينى القائم علية العمل بها والتعرف على ما تحتويه المعامل وبنك الدم من أحدث نظام عمل باركود الكترونى، ووحدة الغسيل الكلوى، ووحدة الحضانات ووحدة الأشعة بما تضمة من جهاز أشعة الرنين المغناطيسى والمقطعية وجهاز "PET – CT" الذى يعد أول جهاز للأشعة المقطعية والتصوير بانبعاث النيزترون بالأقاليم والجامعات المصرية والذى يعمل على التشخيص المبكر للأورام.

مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال زيارته للجامعه (1)

مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال زيارته للجامعه (2)

مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال زيارته للجامعه (3)

مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال زيارته للجامعه (4)

مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال زيارته للجامعه (5)

مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال زيارته للجامعه (6)

مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال زيارته للجامعه (7)


>بالصور.. محافظ الغربية يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

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