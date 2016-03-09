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«الوزراء» في ذكرى يوم الشهيد: الوطن لن ينسى أبداً تضحيات رجاله البواسل

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«الوزراء» في ذكرى يوم الشهيد: الوطن لن ينسى أبداً تضحيات رجاله البواسل «الوزراء» في ذكرى يوم الشهيد: الوطن لن ينسى أبداً تضحيات رجاله البواسل

شريف إسماعيل

وجه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، التحية والإعزاز إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار المخلصين، الذين بذلوا حياتهم فداءاً لتراب الوطن الطاهر خلال حروب الكرامة التي خاضتها على مدار تاريخها، كما يبذلون اليوم أرواحهم في معركة الحرية للحفاظ على هوية الوطن وتطهيره من قوى الإرهاب والتطرف.

 كما توجه المجلس، فى ذكرى يوم الشهيد، خلال بيان الأربعاء، بالتقدير والفخر إلى أسر الشهداء الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون، ليسود الوطن الأمن والأمان، وتنعم الأجيال القادمة بالعزة والكرامة.

 وثمن المجلس، التضحيات التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة،الذين يخوضون حرباً ضروساً لإقتلاع الإرهاب من جذوره، والقضاء على العناصر التي تهدد سلامة الوطن والمواطنين، لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع مصرنا الغالية.

 وأشار المجلس، إلى أن ذكرى يوم الشهيد في التاسع من مارس تأتي تخليداً ووفاءً لتضحيات وعطاء شهداء الوطن، مؤكداً أن الوطن لن ينسى أبداً تضحيات رجاله البواسل، وأن مصر ستنتصر بعون الله في الحرب التي تخوضها ضد قوى الإرهاب والظلام بفضل شجاعة رجالها الأبطال، ومساندة الشعب العظيم لقوات الجيش والشرطة.

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