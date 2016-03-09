«الوزراء» يحظر استيراد المقطورات أو تصنيعها محليًا

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانونيين رقمى 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصيين بالمرور( بشأن الغاء الحظر الذى كان مفروضاً على تسيير المقطورات).

وينص التعديل على إضافة عبارة أنه “يحظر استيراد مقطورات جديدة أومستعملة أوتصنيعها محلياً أوالترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا انصاف المقطورات الجديدة أوالمرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.

ويأتى هذا التعديل فى إطار الموافقة على استمرار عمل كافة المقطورات المرخصة فى الوقت الراهن، وذلك فى إطار مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى، وفى نفس الوقت يعمل على عدم السماح باستيراد مقطورات جديدة أومستعملة من الخارج أو تصنيعها محلياً، أوالترخيص الجديد لها، وذلك للحيلولة دون زيادة أعداد المقطورات فى فترة زمنية قصيرة والحد من ارتفاع معدلات الحوادث.